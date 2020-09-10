Российская блогерша и её бойфренд погибли под колёсами машины в Китае

В Китае в результате ДТП погибли россиянка и её бойфренд. Пара двигалась по мосту на скутере, когда сзади в них въехал пьяный водитель. Влюблённые скончались до приезда скорой помощи, сообщает портал V1.

Дарья родилась в Волгограде, а в Китай переехала несколько лет назад. Там она открыла свой бизнес, а в свободное время много путешествовала со своим темнокожим парнем Исааком и вела видеоблог. В злополучную ночь возлюбленные возвращались домой через мост "Эпоха" в городе Хайкоу. В один момент их скутер догнала попутная машина, после чего сбила и переехала пару.

Приехавшие на место полицейские установили, что водитель автомобиля был сильно пьян, а медикам оставалось лишь констатировать смерть Дарьи и Исаака. Сейчас россияне, живущие в Китае, пытаются сделать всё возможное, чтобы помочь родственникам Дарьи отправить её тело на родину.