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Модель из Уфы, которая утонула на Сардинии, поражала европейские агентства своей красотой

Несчастный случай произошёл несколько дней назад, когда девушка решила покататься вместе с парнем на лодке.

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Фото © Instagram / galinamodel

33-летняя Галина Ф. из Уфы решила сменить вектор своей жизни в сторону фешен-индустрии резко, ещё в студенческие годы. Девушка записалась в школу моделей, а затем попала в местное агентство. Целеустремлённость и привлекательная внешность позволили Галине добиться большого успеха на родине, а затем и за границей. Девушка в последние годы из-за работы ездила по всему миру, но отдавала предпочтение Парижу.

Жизнь — лучшая вечеринка, на которую меня приглашали!✨

Галина Ф.

Фото © Instagram / galinamodel

Галину многие уважали за профессионализм. Фешен-репертуар модели был обширен: она снималась для многих журналов и каталогов, не стесняясь обнажаться. В её послужной список вошли также украинский Playboy и Penthouse. Фото Галины привлекли в её инстаграм более 100 тыс. подписчиков, для которых она публиковала откровенные снимки и с которыми делилась своими мыслями.

Будь благодарен за плохое в жизни. Оно открывает тебе глаза, чтобы увидеть то хорошее, на что ты раньше не обращал внимания

Галина Ф.

Фото © Instagram / galinamodel

Галина тщательно следила за собой — увлекалась йогой и долгое время была вегетарианкой. Девушка старалась обрести внутреннюю гармонию и относилась к жизни по-философски. Она честно признавалась поклонникам, что часто совершает сомнительные поступки и бывает токсична, но всегда извиняется за своё поведение. Модель считала, что нужно осознавать свои недостатки, но обязательно продолжать любить себя.

Единственное, что определено в жизни и абсолютно точно случится с каждым, — это смерть. Но мы почему-то это забываем и откладываем жизнь на потом. Начните жить уже сегодня!

Галина Ф.

Фото © Instagram / galinamodel

О своей личной жизни Галина не распространялась, не желая спугнуть счастье, но у неё был парень, который и пригласил девушку отдохнуть в Италии. Пара отправилась на морскую прогулку недалеко от Сардинии и начала плавать возле лодки, когда погода резко испортилась — налетел ветер и поднял волны. Спасателям удалось спасти возлюбленного Галины, но не её саму. Теперь безутешная мама модели собирает деньги, чтобы переправить тело дочери домой.

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Теперь семья девушки собирает деньги, чтобы вернуть тело дочери на родину.

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