Россиян предупредили о возможных ограничениях на перевозку красной икры

Правительство РФ рассмотрит вопрос о введении запрета на перевозку в самолёте более десяти килограммов красной икры. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам заседания Комиссии по рыбохозяйственному комплексу.
— Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососёвых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений — установление требования к перевозке не более десяти килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов, — говорится в сообщении.
Ограничения на перевозку красной икры направлены на борьбу с браконьерами, охотящимися на лососёвых рыб. Запрет позволит не допустить перевозки икры в промышленных масштабах для последующей перепродажи "в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов".
Чёрный рынок чёрной икры. Откуда на самом деле в России деликатесыЧёрная икра в Астрахани ещё 30 лет назад добывалась тоннами, стоила для потребителей копейки, а во всём мире была брендом. Но сейчас за 50 граммов чёрной икры нужно заплатить несколько тысяч рублей. Вкус, скорее всего, не восхитит. Да и за качество отвечают уже не российские предприниматели, хотя бренд нам продают как "отечественное производство высшего качества".
Ранее эксперты предупредили, что в связи с неудачной путиной лососёвых на Дальнем Востоке в России могут вырасти цены на красную икру.