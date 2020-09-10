Россиян предупредили о возможных ограничениях на перевозку красной икры

Чёрный рынок чёрной икры. Откуда на самом деле в России деликатесы Чёрная икра в Астрахани ещё 30 лет назад добывалась тоннами, стоила для потребителей копейки, а во всём мире была брендом. Но сейчас за 50 граммов чёрной икры нужно заплатить несколько тысяч рублей. Вкус, скорее всего, не восхитит. Да и за качество отвечают уже не российские предприниматели, хотя бренд нам продают как "отечественное производство высшего качества".