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Кремль объяснил недопониманием заявления о создании в РФ комиссии по Навальному

Дмитрий Песков отметил, что де-факто в России уже проводятся следственные действия, но де-юре возбуждать дело оснований нет.

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Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что в России создаётся некая комиссия по ситуации с Алексеем Навальным, можно объяснить недопониманием. Так слова главы итальянского правительства прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не исключаю, что произошло недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего коллегу, что уже достаточное время проводятся доследственные действия, то есть, по сути, де-факто проводятся следственные действия, — отметил Песков.

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По словам врачей, психически пациент уже восстановился практически полностью.

Вместе с тем он добавил, что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела. В России все анализы показали отсутствие отравляющих веществ в организме Навального.

И Путин повторил, что мы все настроены, чтобы пролить свет на произошедшее, и заинтересованы в этом, — заключил Песков.

Ранее Конте в интервью Foglio заявил, что во время разговора президент России Владимир Путин якобы сообщил ему о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с Навальным.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Через несколько дней блогера доставили в берлинскую клинику "Шарите". Иностранные специалисты заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок", однако российские эксперты, медики и даже сами создатели вещества усомнились в том, что Навального отравили этим ядом.

Германия долгое время оставляла запросы России без ответа, а на днях Берлин и вовсе отказался раскрывать информацию о результатах химического анализа Алексея Навального. Глава российского МИД назвал такое отношение абсолютно неприемлемым.

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