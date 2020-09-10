Финальный сезон. В Сети опубликованы последние кадры "Ворониных" с Борисом Клюевым

Со слезами и шампанским закончились съёмки популярного телесериала "Воронины", проходившие в Сочи. В связи со смертью Бориса Клюева, исполнителя одной из главных ролей, теперь будет решаться судьба ситкома. Кадры последнего дня съёмок с участием артиста опубликовал на своей странице в "Инстаграме" режиссёр и продюсер Александр Жигалкин. Внимание на это обратил портал "Дни.ру".

— Девять дней, как ушёл Борис Владимирович. Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его, — обратился Жигалкин к подписчикам.

Последние кадры "Ворониных" снимались на одном из пирсов в городе Сочи на фоне красочного заката. Главные актёры сериала, включая Бориса Клюева, стоят на берегу моря. После объявления о завершении съёмок некоторые из участников съёмочной команды начинают плакать. Всех приглашают отметить завершение большой продолжительной работы бокалом шампанского.