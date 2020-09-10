Песков прокомментировал отказ Сербии от военных учений с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью озвучил позицию Кремля по поводу решения Сербии о приостановке военных учений с Белоруссией и любыми другими странами.

— Эта тема не обсуждалась. Но затрагивалась. Что в Сербии принято на полгода заморозить. Мы с уважением относимся к решению сербских властей, — сказал Песков.

На вопрос, имело ли место давление Запада в этой ситуации, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно.