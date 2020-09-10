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Песков прокомментировал отказ Сербии от военных учений с Белоруссией

Власти республики сообщили, что пошли на такой шаг после обращения со стороны Евросоюза.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью озвучил позицию Кремля по поводу решения Сербии о приостановке военных учений с Белоруссией и любыми другими странами.

Эта тема не обсуждалась. Но затрагивалась. Что в Сербии принято на полгода заморозить. Мы с уважением относимся к решению сербских властей, — сказал Песков.

На вопрос, имело ли место давление Запада в этой ситуации, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно.

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Ранее Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от его страны отменить предстоящие учения в Белоруссии. В ответ на это правительство балканской республики решило приостановить военные учения со всеми странами на полгода.

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