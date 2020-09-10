Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"

Один из сооснователей легендарной фанк-группы Kool & the Gang Рональд Белл умер в возрасте 68 лет. Он написал музыку к фильмам "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки".

Его супруга и агент Тиа Синклер Белл сообщила Variety, что музыкант скончался в своём доме на Американских Виргинских островах. Причину смерти она раскрывать не стала. У композитора 10 детей и несколько внуков.