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Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"

Композитор скончался в своём доме на Американских Виргинских островах.

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Рональд Белл. Фото © Facebook / Kool &amp; the Gang

Один из сооснователей легендарной фанк-группы Kool & the Gang Рональд Белл умер в возрасте 68 лет. Он написал музыку к фильмам "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки".

Его супруга и агент Тиа Синклер Белл сообщила Variety, что музыкант скончался в своём доме на Американских Виргинских островах. Причину смерти она раскрывать не стала. У композитора 10 детей и несколько внуков.

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Престижную награду он получил за фильм "Пианист".

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