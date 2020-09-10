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Порнозвезда из Тюмени едва не погибла, пытаясь сбросить вес

Врачам пришлось применить сильнодействующие препараты.

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Фото © VK / lolataylor

Порноактриса из Тюмени Лола Тейлор (Любовь Бушуева) едва не рассталась с жизнью, когда делала липосакцию, сообщает URA.RU. Девушку не устраивали жировые отложения, которые, вероятно, мешали в её нелёгком ремесле. Тогда она и решилась на операцию.

После наркоза я еле очнулась: у меня как будто ком в горле стоял, я даже забыла от этого про боли в животе и операцию. Быстро вызвали анестезиолога, он вколол мне сильнодействующие препараты. В общем, еле отошла от всего этого, — цитирует издание её слова.

Как пояснили девушке врачи, виной всему было хроническое заболевание. Лола даже не знала о нём.

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Историю американки с филиппинскими корнями Мелиссы Буланхаги можно назвать самым необычным "трансфером" в спорте.

По словам актрисы, на операцию по уменьшению веса на 2,5 килограмма она потратила более 300 тысяч рублей. И даже несмотря на злоключения и большие траты Лола довольна. Она говорит, что всё это поможет ей в работе.

Лола на время прекратила съёмки в кино для взрослых. Однако она готова вернуться туда, если будут интересные предложения.

Ранее суд в Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд). Американский лидер должен выплатить бывшей любовнице $44,1 тысячи.

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