Порнозвезда из Тюмени едва не погибла, пытаясь сбросить вес

Порноактриса из Тюмени Лола Тейлор (Любовь Бушуева) едва не рассталась с жизнью, когда делала липосакцию, сообщает URA.RU. Девушку не устраивали жировые отложения, которые, вероятно, мешали в её нелёгком ремесле. Тогда она и решилась на операцию.

— После наркоза я еле очнулась: у меня как будто ком в горле стоял, я даже забыла от этого про боли в животе и операцию. Быстро вызвали анестезиолога, он вколол мне сильнодействующие препараты. В общем, еле отошла от всего этого, — цитирует издание её слова.

Как пояснили девушке врачи, виной всему было хроническое заболевание. Лола даже не знала о нём.

По словам актрисы, на операцию по уменьшению веса на 2,5 килограмма она потратила более 300 тысяч рублей. И даже несмотря на злоключения и большие траты Лола довольна. Она говорит, что всё это поможет ей в работе.

Лола на время прекратила съёмки в кино для взрослых. Однако она готова вернуться туда, если будут интересные предложения.