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В Кремле заверили, что обязательной вакцинации от CoViD-19 не будет

При этом Дмитрий Песков призвал участвовать в клинических испытаниях российского препарата.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Кремле заявили, что обязательной вакцинации россиян от коронавирусной инфекции не будет. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, решение получить прививку должно быть добровольным.

Песков добавил, что фактически российская вакцина "Спутник V" на сегодняшний день является единственным эффективным средством от вируса, поэтому призвал всех желающих принять участие в третьей фазе клинических испытаний препарата, которая началась накануне.

В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин делать прививку от CoViD-19

Песков также объяснил решение главы государства не лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы, — отметил пресс-секретарь президента.

Как ранее сообщал Лайф, первые добровольцы уже получили прививку от коронавируса и пока не замечают никаких изменений в своём самочувствии.

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