В Кремле заверили, что обязательной вакцинации от CoViD-19 не будет

В Кремле заявили, что обязательной вакцинации россиян от коронавирусной инфекции не будет. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, решение получить прививку должно быть добровольным.

Песков добавил, что фактически российская вакцина "Спутник V" на сегодняшний день является единственным эффективным средством от вируса, поэтому призвал всех желающих принять участие в третьей фазе клинических испытаний препарата, которая началась накануне.

— Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы, — отметил пресс-секретарь президента.