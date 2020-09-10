Спейси вновь обвинили в домогательствах — теперь к двум подросткам

В Верховный суд Нью-Йорка поступил новый иск на голливудского актёра Кевина Спейси, сообщает издание Deadline. Звезду кино заподозрили в непристойном поведении и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

По данным издания, обвинения выдвинули актёр Энтони Рэпп и анонимный мужчина, который называет себя C.D. По их версии, жертвами Спейси они стали в 1980-х годах. Оба мужчины в те годы были несовершеннолетними.

Рэпп утверждает, что Спейси на вечеринке в 1986 году якобы трогал его за ягодицы, а потом положил на кровать и лёг сверху. Анонимный C.D. говорит, что брал у Спейси уроки актёрского мастерства. Кевин, по словам заявителя, приглашал его к себе домой, где вступал с ним в половые отношения.

Отмечается, что Рэпп впервые рассказал о домогательствах ещё в 2017 году. Тогда Спейси заявил, что встречу с парнем не помнит, но извинился за то, что в тот момент мог быть пьян и вести себя неподобающе.