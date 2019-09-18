СМИ: Умер мужчина, обвинявший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Напомним, в иске потерпевший заявлял, что актёр вёл себя непозволительно в ходе сеанса лечебного массажа в Малибу.

В США умер массажист из Калифорнии, который обвинял Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заявление суда.

Как пишет издание, о смерти подзащитного сообщили его адвокаты в ходе очередного заседания по делу.

Имя массажиста держится в секрете: во всех документах его называли стандартным "Джон Доу", невзирая на то что адвокаты 59-летнего актёра настаивали на раскрытии истинной фамилии. По информации зарубежных СМИ, "Джону Доу" было около 60 лет. В иске потерпевший заявлял, что Спейси вёл себя непозволительно в ходе сеанса лечебного массажа в Малибу.

По словам обвинителя, инцидент произошёл осенью 2016 года, а в суд массажист подал осенью 2018-го: как пояснил мужчина, Спейси заявил, что у него болит в паху, а после схватил его за руку и положил её на свои гениталии.

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