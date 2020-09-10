"Приятного аппетита!" Автомобилистка из Мариуполя съела постановление на штраф на глазах у инспекторов — видео

Автомобилистка из украинского Мариуполя решила съесть выписанное ей постановление, чтобы избежать возможного штрафа за езду без ремня безопасности. Видео опубликовано на странице Патрульной полиции Донецкой области в "Фейсбуке".

— Чтобы избежать ответственности, водитель решила... съесть постановление, — сказано в записи.

Женщину заметили в Центральном районе города. Остановившие её инспекторы передали водителю постановление на штраф, однако сначала она попыталась что-то написать на документе, затем отказалась возвращать его, а после и вовсе решила полакомиться бумагой. — Приятного аппетита! — пожелала нарушительнице инспектор.

Теперь штраф в размере 51 гривны (137 рублей) женщина получит по почте. Также она имеет право обжаловать наказание в течение пяти дней после вынесения постановления.