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"Приятного аппетита!" Автомобилистка из Мариуполя съела постановление на штраф на глазах у инспекторов — видео

Теперь бумагу ей отправят по почте.

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Автомобилистка из украинского Мариуполя решила съесть выписанное ей постановление, чтобы избежать возможного штрафа за езду без ремня безопасности. Видео опубликовано на странице Патрульной полиции Донецкой области в "Фейсбуке".

Чтобы избежать ответственности, водитель решила... съесть постановление, — сказано в записи.

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Неизвестно, грозит ли животному какое-либо наказание.

Женщину заметили в Центральном районе города. Остановившие её инспекторы передали водителю постановление на штраф, однако сначала она попыталась что-то написать на документе, затем отказалась возвращать его, а после и вовсе решила полакомиться бумагой.

Приятного аппетита! — пожелала нарушительнице инспектор.

Теперь штраф в размере 51 гривны (137 рублей) женщина получит по почте. Также она имеет право обжаловать наказание в течение пяти дней после вынесения постановления.

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