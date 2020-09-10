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В Иордании прогремел мощнейший взрыв, есть погибшие — видео

Причины инцидента пока не ясны.

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Видео © Соцсети

В иорданском городе Эз-Зарка прогремел страшный взрыв, сообщает телеканал Al Arabya. По информации местных СМИ, как минимум два человека погибли.

В соцсетях очевидцы выкладывают записи, на которых видна вспышка и разлетающиеся осколки. Стало известно, что инцидент произошёл на складе боеприпасов. Три человека получили ранения и были госпитализированы.

В центре Тбилиси прогремел взрыв — видео

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв баллона.

Телевидение Иордании сообщает, что в городе находится большое число сотрудников службы безопасности и гражданской обороны. Причины инцидента выясняются.

Ранее в порту Бейрута произошёл мощный пожар. Президент Ливана допустил, что это была диверсия.

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