В Иордании прогремел мощнейший взрыв, есть погибшие — видео

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В иорданском городе Эз-Зарка прогремел страшный взрыв, сообщает телеканал Al Arabya. По информации местных СМИ, как минимум два человека погибли.

В соцсетях очевидцы выкладывают записи, на которых видна вспышка и разлетающиеся осколки. Стало известно, что инцидент произошёл на складе боеприпасов. Три человека получили ранения и были госпитализированы.

Телевидение Иордании сообщает, что в городе находится большое число сотрудников службы безопасности и гражданской обороны. Причины инцидента выясняются.