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Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута был преднамеренной диверсией

Премьер-министр страны назвал инцидент вызовом обществу и властям.

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Фото © Twitter / jnoubi

Президент Ливана Мишель Аун собрал заседание Высшего совета обороны для расследования причин пожара в порту Бейрута и потребовал у спецслужб оперативно доложить о том, что спровоцировало очередное происшествие.

Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошёл из-за проявленной халатности, — заявил Аун, приводит его слова ТАСС.

Огонь виден за километры. В разрушенном взрывами порту Бейрута теперь вспыхнул мощный пожар — видео

Сообщается, что эпицентр возгорания находится на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.

Ливанский лидер добавил, что в кратчайшие сроки требуется провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь премьер-министр страны Хасан Диаб отметил, что пожар стал вызовом обществу и властям. По его словам, люди требуют ответы на свои вопросы.

Напомним, накануне в порту Бейрута, где в августе прогремел страшный взрыв, унёсший жизни 190 человек, вновь произошло чрезвычайное происшествие. На этот раз вспыхнул крупный пожар, который тушили в течение шести часов.

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