Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута был преднамеренной диверсией

Президент Ливана Мишель Аун собрал заседание Высшего совета обороны для расследования причин пожара в порту Бейрута и потребовал у спецслужб оперативно доложить о том, что спровоцировало очередное происшествие.

— Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошёл из-за проявленной халатности, — заявил Аун, приводит его слова ТАСС.

Ливанский лидер добавил, что в кратчайшие сроки требуется провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь премьер-министр страны Хасан Диаб отметил, что пожар стал вызовом обществу и властям. По его словам, люди требуют ответы на свои вопросы.