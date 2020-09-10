Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута был преднамеренной диверсией

Президент Ливана Мишель Аун собрал заседание Высшего совета обороны для расследования причин пожара в порту Бейрута и потребовал у спецслужб оперативно доложить о том, что спровоцировало очередное происшествие.
— Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошёл из-за проявленной халатности, — заявил Аун, приводит его слова ТАСС.
Огонь виден за километры. В разрушенном взрывами порту Бейрута теперь вспыхнул мощный пожар — видеоСообщается, что эпицентр возгорания находится на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.
Ливанский лидер добавил, что в кратчайшие сроки требуется провести расследование и привлечь виновных к ответственности.
В свою очередь премьер-министр страны Хасан Диаб отметил, что пожар стал вызовом обществу и властям. По его словам, люди требуют ответы на свои вопросы.
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Напомним, накануне в порту Бейрута, где в августе прогремел страшный взрыв, унёсший жизни 190 человек, вновь произошло чрезвычайное происшествие. На этот раз вспыхнул крупный пожар, который тушили в течение шести часов.