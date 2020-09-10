В Петербурге штормовой ветер повалил сотни деревьев, пострадало два человека

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В Санкт-Петербург пришёл штормовой ветер, который повалил более сотни деревьев и повредил несколько автомобилей. Кроме того, на данный момент известно о двух пострадавших жителях, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

— Два человека пострадали: один — при падении строительного манипулятора, другой — при ударе козырька торговой палатки, — приводит ТАСС текст сообщения.

По данным на 22:00 мск, известно о 261 поваленном дереве, 112 слабо закреплённых конструкциях и 14 повреждённых машинах.

Из-за непогоды уровень воды в Неве у Горного университета за два часа поднялся с отметки 133 см до 151 см.