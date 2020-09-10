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Старые новые песни. Агузарова впервые с начала 90-х выпустила сольный альбом

Часть композиций уже публиковалась в различных сборниках.

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Фото © ИТАР-ТАСС / Илья Питалев

Эпатажная певица и экс-солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за 30 лет выпустила сольный альбом. 12 треков, объединённых названием "Королева Сансета", доступны на сервисе "Яндекс. Музыка".

Первая и единственная пластинка исполнительницы "Русский альбом" вышла в 1991 году. За прошедшее с этого момента время были созданы и другие песни, самая новая из них — "Королева Сансета" — появилась в начале нулевых.

Самая же старая композиция нового альбома — "Не упрекай" — была написана в конце 80-х — начале 90-х. Также стоит отметить, что часть песен уже публиковалась в различных сборниках и в Сети.

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Это вызвало недовольство у Ксении Бородиной. Она публично раскритиковала выбор редакции.

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