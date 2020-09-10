Старые новые песни. Агузарова впервые с начала 90-х выпустила сольный альбом

Эпатажная певица и экс-солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за 30 лет выпустила сольный альбом. 12 треков, объединённых названием "Королева Сансета", доступны на сервисе "Яндекс. Музыка".

Первая и единственная пластинка исполнительницы "Русский альбом" вышла в 1991 году. За прошедшее с этого момента время были созданы и другие песни, самая новая из них — "Королева Сансета" — появилась в начале нулевых.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12017307'>Королева Сансета</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/188971'>Жанна Агузарова</a> на Яндекс.Музыке

Самая же старая композиция нового альбома — "Не упрекай" — была написана в конце 80-х — начале 90-х. Также стоит отметить, что часть песен уже публиковалась в различных сборниках и в Сети.