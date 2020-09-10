"Руки не дрожат". В ОНК рассказали о состоянии Михаила Ефремова в СИЗО

Член Общественной наблюдательной палаты Ева Меркачёва рассказала о состоянии Михаила Ефремова в СИЗО. По её словам, у актёра нет абстинентного синдрома и руки у него не дрожат.
— То есть видно, что человек не употреблял алкоголь продолжительное время, по крайней мере, перед тем, как его поместили в камеру, — отметила она в эфире телеканала "Дождь".
Юрист назвал причины возможной отмены приговора ЕфремовуЭто касается деятельности защитника актёра Эльмана Пашаева.
Меркачёва также добавила, что за непродолжительное время пребывания Ефремова в СИЗО с ним уже дважды побеседовал психолог. Состояние у осуждённого сложное, однако, по мнению специалиста, терапия ему не требуется.
Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб человек. Также актёр должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации одному из членов семьи погибшего. Ранее стало известно, что Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката. Пашаев называл данные заявления глупостью. При этом позже он информацию подтвердил, сообщив, что его договор закончился после приговора.