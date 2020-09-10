"Руки не дрожат". В ОНК рассказали о состоянии Михаила Ефремова в СИЗО

Член Общественной наблюдательной палаты Ева Меркачёва рассказала о состоянии Михаила Ефремова в СИЗО. По её словам, у актёра нет абстинентного синдрома и руки у него не дрожат.

— То есть видно, что человек не употреблял алкоголь продолжительное время, по крайней мере, перед тем, как его поместили в камеру, — отметила она в эфире телеканала "Дождь".

Меркачёва также добавила, что за непродолжительное время пребывания Ефремова в СИЗО с ним уже дважды побеседовал психолог. Состояние у осуждённого сложное, однако, по мнению специалиста, терапия ему не требуется.