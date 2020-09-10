Пашаев объяснил отказ Ефремова от сотрудничества с ним

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы Михаила Ефремова, объяснил, почему актёр отказался от его услуг после обвинительного приговора. По его словам, в этом виновны общественники. Якобы именно они насоветовали артисту не работать больше с адвокатом и пообещали за это "хорошую жизнь".

— Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь". Я ему сказал: "Выбирай свою жизнь", — сказал адвокат в эфире телеканала "Москва 24".

По версии Пашаева, после этой встречи в СИЗО правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили СМИ, что Михаил Ефремов начал поиски нового адвоката.