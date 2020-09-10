Пашаев объяснил отказ Ефремова от сотрудничества с ним

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы Михаила Ефремова, объяснил, почему актёр отказался от его услуг после обвинительного приговора. По его словам, в этом виновны общественники. Якобы именно они насоветовали артисту не работать больше с адвокатом и пообещали за это "хорошую жизнь".
— Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь". Я ему сказал: "Выбирай свою жизнь", — сказал адвокат в эфире телеканала "Москва 24".
По версии Пашаева, после этой встречи в СИЗО правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили СМИ, что Михаил Ефремов начал поиски нового адвоката.
Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатноОн также надеется на смягчение приговора своему бывшему подзащитному.
Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб человек. Также актёр должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации одному из членов семьи погибшего. Накануне стало известно, что Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката. Пашаев называл данные заявления глупостью. При этом уже сегодня он информацию подтвердил, сообщив, что его договор закончился после приговора.