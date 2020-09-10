Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что защищал в суде актёра Михаила Ефремова бесплатно. При этом ранее в СМИ появлялись "расценки" Пашаева и суммы назвались миллионные.
— Я работал без гонораров, вся моя команда (шесть человек) работала без гонораров. Я и мой партнёр Елизавета Шаргородская работали бесплатно, — отметил он в эфире телеканала "Москва 24".
Ранее адвокат потерпевших Анна Бутырина рассказывала, что услуги Пашаева стоят, по разным оценкам, около десяти миллионов. В ряде СМИ при этом сообщали, что Михаил Ефремов якобы договорился со своим адвокатом на оплату в одиннадцать миллионов рублей.
"Адвокат подставил меня на 8 лет". Ефремов рассказал об отношениях с Пашаевым после приговораОсуждённый актёр также поделился подробностями содержания в СИЗО.
В интервью Пашаев также рассказал, что удовлетворён своей работой по делу Ефремова. По его словам, вынесенный приговор не стал для актёра сюрпризом, при этом Пашаев считает, что вышестоящая инстанция — Мосгорсуд — смягчит ему наказание до семи лет тюрьмы.
Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб человек. Также актёр должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации одному из членов семьи погибшего. Накануне стало известно, что Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката. Пашаев называл эти заявления глупостью. При этом уже сегодня он эту информацию подтвердил, сообщив, что его договор закончился после приговора.