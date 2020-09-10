Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что защищал в суде актёра Михаила Ефремова бесплатно. При этом ранее в СМИ появлялись "расценки" Пашаева и суммы назвались миллионные.

— Я работал без гонораров, вся моя команда (шесть человек) работала без гонораров. Я и мой партнёр Елизавета Шаргородская работали бесплатно, — отметил он в эфире телеканала "Москва 24".

Ранее адвокат потерпевших Анна Бутырина рассказывала, что услуги Пашаева стоят, по разным оценкам, около десяти миллионов. В ряде СМИ при этом сообщали, что Михаил Ефремов якобы договорился со своим адвокатом на оплату в одиннадцать миллионов рублей.

В интервью Пашаев также рассказал, что удовлетворён своей работой по делу Ефремова. По его словам, вынесенный приговор не стал для актёра сюрпризом, при этом Пашаев считает, что вышестоящая инстанция — Мосгорсуд — смягчит ему наказание до семи лет тюрьмы.