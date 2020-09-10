19-летняя дочь Михаила Ефремова раскрыла страшные подробности о том, как пьяная мать избивала её

19-летняя Анна Мария стала гостьей ютуб-шоу "Между нами", где были затронуты довольно болезненные для девушки темы отношений с родителями. Особенно ей неприятно вспоминать о том, как её воспитывала мама — актриса Ксения Качалина. После развода с Михаилом Ефремовым артистка стала много пить и поднимать на девочку руку. К тому же к ним домой периодически приходили малознакомые мужчины, что тоже пугало ребёнка.

Скриншот © YouTube / Между нами, Фото © LIFE

Мать неоднократно поднимала на меня руку, потому что она была человеком, который любит злоупотреблять алкоголем, и до сих пор таковым является. Она делала это довольно часто, а потом самоизолировалась со мной примерно на полгода или на полтора. Во время этой самоизоляции она была полностью в запое. Почему я такой худой человек? Как насчёт недокармливания в детстве Анна Мария Ефремова

Фото © Instagram / amefremova

Анна Мария призналась, что в десять лет сбежала от "абьюзивной, токсичной" матери к соседям, потом — к бабушке. В 12 лет ей пришлось обращаться к психологу, затем — к психотерапевту. И в итоге она услышала невесёлые диагнозы: посттравматическое стрессовое расстройство и большое депрессивное расстройство. С последствиями трудного детства ей приходится справляться до сих пор. В том числе девушка опасается употреблять алкоголь из-за плохой наследственности и не может спокойно слушать песни Земфиры.

Были прекрасные эпизоды прослушивания Земфиры на полную мощность в три часа ночи, когда тебе надо на следующий день идти в школу <...> Вы наверняка смотрели фильмы про солдат во Вьетнаме вроде "Апокалипсиса сегодня". Если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флешбэки с забиванием в угол и покачиванием. Просто мама очень любила Земфиру, пить и бить под её песни меня Анна Мария Ефремова

Фото © Instagram / amefremova