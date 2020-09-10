Федеральная палата адвокатов увидела нарушение этики в работе Пашаева

Федеральная палата адвокатов выявила нарушения этики в действиях адвоката Эльмана Пашаева, который вёл защиту актёра Михаила Ефремова. Об этом рассказал вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров.

— Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, действительно приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева, — приводит слова Шарова ТАСС.

Он подчеркнул, что комиссия оценивала не правовую деятельность защитника, а этичность его поведения при осуществлении этой деятельности. Он также добавил, что раскрывать подробности нарушения Пашаева пока рано, поскольку заключение комиссии ещё предстоит рассмотреть Совету палаты, который вынесет окончательное решение, в том числе и об ответственности адвоката.