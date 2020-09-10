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Федеральная палата адвокатов увидела нарушение этики в работе Пашаева

После обвинительного приговора Ефремову на уже скандально известного юриста обрушился шквал критики.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Федеральная палата адвокатов выявила нарушения этики в действиях адвоката Эльмана Пашаева, который вёл защиту актёра Михаила Ефремова. Об этом рассказал вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, действительно приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева, — приводит слова Шарова ТАСС.

Он подчеркнул, что комиссия оценивала не правовую деятельность защитника, а этичность его поведения при осуществлении этой деятельности. Он также добавил, что раскрывать подробности нарушения Пашаева пока рано, поскольку заключение комиссии ещё предстоит рассмотреть Совету палаты, который вынесет окончательное решение, в том числе и об ответственности адвоката.

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По его мнению, защитник разыграл настоящий спектакль.

Напомним, 8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил его к восьми годам лишения свободы. После этого на адвоката артиста обрушился шквал критики, в том числе и от самого Ефремова. Накануне член Федеральной палаты адвокатов обвинил его в нарушении адвокатской этики, а сам Пашаев заявил, что его работа по защите интересов Михаила Ефремова закончилась после приговора, добавив, что не жалеет о выбранной тактике защиты.

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