Федеральная палата адвокатов увидела нарушение этики в работе Пашаева

Федеральная палата адвокатов выявила нарушения этики в действиях адвоката Эльмана Пашаева, который вёл защиту актёра Михаила Ефремова. Об этом рассказал вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров.
— Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, действительно приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева, — приводит слова Шарова ТАСС.
Он подчеркнул, что комиссия оценивала не правовую деятельность защитника, а этичность его поведения при осуществлении этой деятельности. Он также добавил, что раскрывать подробности нарушения Пашаева пока рано, поскольку заключение комиссии ещё предстоит рассмотреть Совету палаты, который вынесет окончательное решение, в том числе и об ответственности адвоката.
"Уничтожить пьяного водилу". Режиссёр Грымов объяснил обвинительный приговор Ефремову личной трагедией его адвокатаПо его мнению, защитник разыграл настоящий спектакль.
Напомним, 8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил его к восьми годам лишения свободы. После этого на адвоката артиста обрушился шквал критики, в том числе и от самого Ефремова. Накануне член Федеральной палаты адвокатов обвинил его в нарушении адвокатской этики, а сам Пашаев заявил, что его работа по защите интересов Михаила Ефремова закончилась после приговора, добавив, что не жалеет о выбранной тактике защиты.