Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции Российской Федерации планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Он представлял интересы актёра Михаила Ефремова на скандальном суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В адрес адвоката не раз звучала критика из-за его одиозных высказываний и действий.
— Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, — сообщается на сайте Минюста.
Соответствующие обращения направлены в территориальные управления ведомства по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве.
Пашаев объяснил отказ Ефремова от сотрудничества с нимАдвокат советует бывшему клиенту обжаловать приговор.
Ранее Пашаев заявил, что защищал в суде актёра Михаила Ефремова бесплатно. При этом ранее в СМИ появлялись "расценки" Пашаева — и суммы назывались миллионные.
Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб человек. Также актёр должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации одному из членов семьи погибшего. Накануне стало известно, что Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката. Пашаев называл данные заявления глупостью. При этом уже сегодня он информацию подтвердил, сообщив, что его договор закончился после приговора.