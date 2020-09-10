Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции Российской Федерации планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Он представлял интересы актёра Михаила Ефремова на скандальном суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В адрес адвоката не раз звучала критика из-за его одиозных высказываний и действий.

— Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, — сообщается на сайте Минюста.

Соответствующие обращения направлены в территориальные управления ведомства по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве.

Ранее Пашаев заявил, что защищал в суде актёра Михаила Ефремова бесплатно. При этом ранее в СМИ появлялись "расценки" Пашаева — и суммы назывались миллионные.