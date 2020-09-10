В России разработали способ лечить тяжёлых больных с коронавирусом без аппаратов ИВЛ

Российские учёные нашли способ лечить тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией без подключения к аппаратам ИВЛ. Об инновационной методике рассказал журналистам президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев.

По словам специалиста, в основе терапии лежат ингаляции подогретой до 90–95 градусов гелий-кислородной смесью. Она значительно превосходит эффект от искусственной вентиляции, однако не несёт серьёзной нагрузки на организм.

— Из 50 все выжили, это были тяжёлые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких, — рассказал Черешнев.

Новая методика лечения гелий-кислородной смесью была апробирована на базе республиканской больницы в Сыктывкаре. Опыт показал положительный результат, сейчас идёт производство.