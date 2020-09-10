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В России разработали способ лечить тяжёлых больных с коронавирусом без аппаратов ИВЛ

При данном методе искусственная вентиляция понадобилась лишь одному пациенту из 50.

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Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Российские учёные нашли способ лечить тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией без подключения к аппаратам ИВЛ. Об инновационной методике рассказал журналистам президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев.

По словам специалиста, в основе терапии лежат ингаляции подогретой до 90–95 градусов гелий-кислородной смесью. Она значительно превосходит эффект от искусственной вентиляции, однако не несёт серьёзной нагрузки на организм.

Из 50 все выжили, это были тяжёлые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких, рассказал Черешнев.

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Согласно выводам специалистов, он сокращает продолжительность течения болезни и смягчает многие симптомы.

Новая методика лечения гелий-кислородной смесью была апробирована на базе республиканской больницы в Сыктывкаре. Опыт показал положительный результат, сейчас идёт производство.

Ранее в Москве началась вакцинация от коронавируса. Первые дозы российского препарата уже получили добровольцы.

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