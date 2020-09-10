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Китайские учёные подтвердили эффективность российского препарата против CoViD-19

Согласно выводам специалистов, он сокращает продолжительность течения болезни и смягчает многие симптомы.

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Фото © Pixabay

Китайские учёные подтвердили эффективность российского препарата "Триазавирин", применяемого в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Валерий Чарушин.

"Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с CoViD-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Яна Баофэна, — приводит слова Чарушина пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Вице-президент добавил, что результат промежуточный и исследования продолжаются.

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Доказательств возможности повторного инфицирования пока нет.

Испытания препарата проводятся в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян. В них принимают участие как пациенты, информированные о приёме препарата, так и те, кто не в курсе этого. У всех подтверждена лёгкая или средняя степень тяжести болезни. Всего в исследованиях участвует 245 человек.

Ранее российские учёные направили западным коллегам разъяснения по вакцине от коронавируса "Спутник V".

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