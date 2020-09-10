Китайские учёные подтвердили эффективность российского препарата против CoViD-19

Китайские учёные подтвердили эффективность российского препарата "Триазавирин", применяемого в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Валерий Чарушин.
— "Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с CoViD-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Яна Баофэна, — приводит слова Чарушина пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
Вице-президент добавил, что результат промежуточный и исследования продолжаются.
Вирусолог рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к коронавирусуДоказательств возможности повторного инфицирования пока нет.
Испытания препарата проводятся в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян. В них принимают участие как пациенты, информированные о приёме препарата, так и те, кто не в курсе этого. У всех подтверждена лёгкая или средняя степень тяжести болезни. Всего в исследованиях участвует 245 человек.
Ранее российские учёные направили западным коллегам разъяснения по вакцине от коронавируса "Спутник V".