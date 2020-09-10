Китайские учёные подтвердили эффективность российского препарата против CoViD-19

Испытания препарата проводятся в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян. В них принимают участие как пациенты, информированные о приёме препарата, так и те, кто не в курсе этого. У всех подтверждена лёгкая или средняя степень тяжести болезни. Всего в исследованиях участвует 245 человек.