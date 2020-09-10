Вирусолог рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян может выработаться к концу следующего года. Поспособствуют этому вакцинация и естественное распространение вируса, считает врио главы НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

— Наши надежды на то, что этот иммунитет будет более-менее продолжительным. И за счёт циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения, а также вакцинации мы его сможем сформировать, возможно, к осени 2021 года, — рассказал Лиознов в ходе онлайн-конференции.

По его словам, к указанному сроку, по примерным расчётам, иммунитет должен выработаться у 67–70% населения страны. На сегодняшний день этот показатель составляет 20%, добавил врач. Он также рассказал, что пока нет достаточных оснований верить в то, что коронавирусом можно заразиться повторно. По словам Лиознова, те случаи, о которых говорят в СМИ, требуют внимательного изучения.