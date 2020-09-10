Вице-мэр Москвы не увидел предпосылок для новых ограничений из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что городские власти не планируют вводить повторные ограничения из-за коронавируса. По его словам, в силе останутся лишь такие санитарные требования, как ношение медицинских масок в общественных местах, использование антисептиков и социальная дистанция.

— Мы не планируем вновь закрывать экономику — для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, — объяснил Ефимов РИА "Новости".