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В Минздраве сообщили о вспышках коронавируса в 11 регионах России

Однако речь пока идёт всё о той же первой волне эпидемии, а не о второй.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Делать прогнозы относительно второй волны коронавируса в России не представляется возможным. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Про вторую волну CoViD что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране ещё идёт так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны, — объяснил он на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.

По словам Авдеева, в этих регионах фиксируется прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Вопросы возникли из-за разницы в титре антител в организме добровольцев.

В России за последние сутки CoViD-19 подтвердился у 5363 человек. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 1 046 370.

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