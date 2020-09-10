В Минздраве сообщили о вспышках коронавируса в 11 регионах России

Делать прогнозы относительно второй волны коронавируса в России не представляется возможным. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
— Про вторую волну CoViD что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране ещё идёт так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны, — объяснил он на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.
По словам Авдеева, в этих регионах фиксируется прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Российские учёные направили западным коллегам разъяснения по вакцине от коронавируса "Спутник V"Вопросы возникли из-за разницы в титре антител в организме добровольцев.
В России за последние сутки CoViD-19 подтвердился у 5363 человек. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 1 046 370.