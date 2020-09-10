В Минздраве сообщили о вспышках коронавируса в 11 регионах России

— Про вторую волну CoViD что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране ещё идёт так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны, — объяснил он на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.