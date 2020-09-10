"Не сверну с курса". Глава Приангарья обратился к жителям региона накануне губернаторских выборов

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев записал видеообращение к жителям региона накануне выборов губернатора. Он подвёл итоги девяти месяцев работы и заявил, что ему по силам решать проблемы Прибайкалья.

В своём послании Игорь Кобзев рассказал, что многое уже сделано. В частности, снижаются объёмы незаконных вырубок в лесах, сдвинуто решение экологических проблем БЦБК и "Усольехимпрома", ведётся строительство школ и больниц.

— Я не сверну с выбранного курса и готов работать в том же темпе дальше. Чтобы жизнь в области поменялась раз и навсегда. Чтобы дети не бегали в 40-градусный мороз в школьный туалет на улице. Чтобы женщины не ездили в роддом по разбитой дороге 200 километров, — сказал он.

Кобзев добавил, что если жители региона доверятся ему, то он даёт слово офицера оправдать возложенные на него надежды. Напомним, что выборы в регионах пройдут с 11 по 13 сентября.