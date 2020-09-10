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Принц Чарльз отказался давать деньги принцу Гарри и Меган Маркл

По предварительным данным, ранее молодые члены королевской семьи платили самостоятельно лишь за услуги охраны.

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Принц Чарльз, принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри (слева направо). Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Британский принц Чарльз перестал высылать деньги своему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые отказались в этом году от королевских титулов и перебрались жить в США.

Как сообщает издание People, принц Чарльз оказывал сыну и его супруге финансовую помощь на текущие расходы сразу после их переезда в Калифорнию. Однако после того, как семейная пара заключила многомиллионный контракт с платформой Netflix, Чарльз решил, что теперь члены его семьи полностью финансово самостоятельны.

Впрочем, как отмечают журналисты, нельзя сказать, что и до заключения крупного контракта принц Чарльз и Меган Маркл испытывали недостаток в деньгах. Ещё до знакомства с будущим супругом состояние актрисы Меган Маркл оценивалось более чем в пять миллионов долларов (более 377 миллионов рублей). Большую часть этих денег составляли гонорары за съёмки в сериале "Форс-мажоры".

Собственные средства принца Гарри оценивались в ещё большую сумму — от 25 до 40 миллионов фунтов стерлингов (около 2,5–4 миллиарда рублей). В неё входит наследство от матери — принцессы Дианы и средства, подаренные его прабабушкой.

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Напомним, в конце марта вступил в силу отказ пары от всех титулов, после чего Гарри и Меган переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Как сообщал Лайф, Меган Маркл и принц Гарри решили начать бизнес в киноиндустрии и основали продюсерскую компанию.

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