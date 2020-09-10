"ВКонтакте" представила полноценную альтернативу Zoom без платной подписки

Zoom или Discord? Выбираем сервис видеоконференций, чтобы разговор не слили в Сеть Видеосвязь как никогда актуальна. Стремительнее всех среди сервисов растёт Zoom, но недавно он потерял доверие пользователей из-за утечки данных. А есть вариант лучше? Одним из самых недооценённых считается Discord. В нём больше инструментов для настройки конференции. Лайф сравнил эти два сервиса.