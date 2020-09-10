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"ВКонтакте" представила полноценную альтернативу Zoom без платной подписки

Говорите без ограничений в 45 минут. В плане интерфейса и набора инструментов это также аналог популярных сервисов видеоконференций.

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Фото © ТАСС / Евгений Разумный

"ВКонтакте" добавила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учёбы, работы и досуга. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Zoom или Discord? Выбираем сервис видеоконференций, чтобы разговор не слили в Сеть

Видеосвязь как никогда актуальна. Стремительнее всех среди сервисов растёт Zoom, но недавно он потерял доверие пользователей из-за утечки данных. А есть вариант лучше? Одним из самых недооценённых считается Discord. В нём больше инструментов для настройки конференции. Лайф сравнил эти два сервиса.

Функция бесплатно представляет все привычные возможности платных сервисов для видеоконференций и даже больше. Здесь нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно, не показывая страницу в соцсети, доступна демонстрация экрана.

Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или компьютере. Устанавливать мини-апп не придётся, возможность встроена в мобильное приложение или веб-версию "ВКонтакте".

Зайти в конференцию можно даже без авторизации на сайте. Администратор присылает вам пригласительную ссылку, пользователь по ней проходит и присоединяется к чату.

Каждому участнику разговора доступны демонстрация экрана и возможность "поднять руку". Сервис определит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он начал говорить, забыв включить микрофон. Для обмена файлами предусмотрен чат.

Из приятных дополнений — виртуальные AR-фоны с технологией 360°, доступные при общении через мобильное приложение VK.

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