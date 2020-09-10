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В Переславле-Залесском найдены древнерусские граффити с неизвестным существом

По словам археологов, изображение было высечено около 800 лет назад.

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Фото © Пресс-служба Института археологии РАН

При обследовании Спасского собора в Переславле-Залесском археологи обнаружили редчайшие граффити XII века с изображением неизвестного существа. Как отметили сотрудники Института археологии Российской академии наук (ИА РАН), подобные изображения можно часто встретить в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на территории Древней Руси они не были распространены. На камне изображён бегущий человек, левой рукой поднимающий существо с головой птицы, телом змеи и хвостом рыбы.

Фото © Пресс-служба Института археологии РАН

Также древнерусские граффити сопровождаются подписями. В первой учёные легко разобрали фразу: "но не всем ладно. Игнат писал". Как пояснили археологи, в данном случае "ладно" следует понимать как одинаково. Этой фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв. По предположению учёных, она имеет гадательный характер.

Новые тексты существенным образом дополняют массив древнерусских граффити, открытых на фасадах Спасо-Преображенского собора в 2015 г., из которых наиболее известна надпись с перечислением убийц Андрея Боголюбского, — сообщили в пресс-службе ИА РАН.

Фото © Пресс-служба Института археологии РАН

Кроме того, на месте раскопок археологи обнаружили около двух десятков погребений, нательные кресты и монеты.

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Как сообщал Лайф, ранее археологи нашли ещё один древний памятник в районе Стоунхенджа.

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