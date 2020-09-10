В Переславле-Залесском найдены древнерусские граффити с неизвестным существом

При обследовании Спасского собора в Переславле-Залесском археологи обнаружили редчайшие граффити XII века с изображением неизвестного существа. Как отметили сотрудники Института археологии Российской академии наук (ИА РАН), подобные изображения можно часто встретить в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на территории Древней Руси они не были распространены. На камне изображён бегущий человек, левой рукой поднимающий существо с головой птицы, телом змеи и хвостом рыбы.

Фото © Пресс-служба Института археологии РАН

Также древнерусские граффити сопровождаются подписями. В первой учёные легко разобрали фразу: "но не всем ладно. Игнат писал". Как пояснили археологи, в данном случае "ладно" следует понимать как одинаково. Этой фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв. По предположению учёных, она имеет гадательный характер.

— Новые тексты существенным образом дополняют массив древнерусских граффити, открытых на фасадах Спасо-Преображенского собора в 2015 г., из которых наиболее известна надпись с перечислением убийц Андрея Боголюбского, — сообщили в пресс-службе ИА РАН.

Фото © Пресс-служба Института археологии РАН

Кроме того, на месте раскопок археологи обнаружили около двух десятков погребений, нательные кресты и монеты.