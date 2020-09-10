"Хочу на Олимпийские игры". Осуждённый за кокаин боксёр Кушиташвили рассказал о своих планах

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Боксёр Георгий Кушиташвили, который получил три года условно за нападение на росгвардейца и хранение кокаина, надеется попасть на Олимпийские игры. Спортсмен поделился мнением о приговоре и дальнейшими планами.
– Приговором довольны. Я осознал свою вину, раскаиваюсь. Просто буду заниматься боксом, доказывать, что я имею право [находиться] в сборной, что я буду выступать за сборную страны и выигрывать. Хочу попасть на Олимпийские игры. Думаю, меня примут обратно в сборную и всё будет хорошо, – сказал Кушиташвили.
"Прошу дать возможность исправиться". Задержанный с кокаином боксёр Кушиташвили получил условный срокСпортсмен заверил, что хочет заниматься спортом и приносить пользу.
Напомним, 2 февраля сотрудники Росгвардии в Москве задержали двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и его приятеля Овика Оганнисяна. В ходе досмотра у боксёра нашли кокаин. Чемпион был арестован по подозрению в нападении на бойца Росгвардии и хранении наркотиков. Оганнисян проходил по делу в качестве свидетеля.