Сотрудник спецсвязи в Череповце потерял конверт с грифом "секретно"

В Вологодской области проводят проверку из-за пропажи конверта с особенным письмом. Его доставкой занимался фельдъегерь, который позднее обнаружил, что в почте не достаёт послания с пометкой "секретно".

По данным источника Лайфа, мужчина получил пакет документов для отправки по адресам в два города. Первую часть почтовых отправлений он успешно развёз по Череповцу, а оставшееся передал коллеге, чтобы тот довёз корреспонденцию в Вологду.

Всё бы ничего, но по пути курьер обнаружил, что один конверт коллега ему не отдал. Когда обо всём стало известно, приехала проверка из Москвы. Фельдъегерю пришлось давать объяснения. Он честно признался, что не помнит, где мог потерять секретный конверт.

Также выяснилось, что передача писем происходила с нарушением регламента: документы своему коллеге он отдал без письменного оформления. Между тем у коллег фельдъегерь на хорошем счету. Говорят, что почту пересчитывает по несколько раз, всё перепроверяет. Начальство также уверено, что потеря письма — простая халатность.