В Кремле оценили возможность открытия границ

Для тех, кто хочет за границу. Нужно ли ехать в Стамбул прямо сейчас В августе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом были немного ослаблены — теперь можно летать в Турцию. Лайф проверил, нужно ли ехать сейчас в Стамбул и как там насчёт масочно-перчаточного режима.