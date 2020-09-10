В Кремле оценили возможность открытия границ

Россия не заинтересована держать границы закрытыми, но ситуация с коронавирусом в некоторых государствах не позволяет возобновить авиасообщение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— В большинстве случаев, насколько я знаю, российская сторона была бы со многими странами готова возобновить авиасообщение, прямое сообщение, но какие-то страны пока сами не готовы и считают, что пока уровень заболевания коронавирусом в России превышает допустимые нормы, — сказал Песков журналистам.
С некоторыми странами, по его словам, Россия сама не готова возобновить прямое авиасообщение из-за положения дел в них с коронавирусом. Он уверен, что никто не заинтересован "держать эту ситуацию замороженной", но пандемия ещё не побеждена.
Для тех, кто хочет за границу. Нужно ли ехать в Стамбул прямо сейчасВ августе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом были немного ослаблены — теперь можно летать в Турцию. Лайф проверил, нужно ли ехать сейчас в Стамбул и как там насчёт масочно-перчаточного режима.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны Европы, которые могут открыть границы для россиян осенью.