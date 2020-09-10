В Петербурге закрытая на карантин больница начала набор добровольцев для испытания американской вакцины от CoViD-19

В Мариинскую больницу Санкт-Петербурга пригласили граждан, которые хотят стать добровольцами для испытания американской вакцины от коронавируса. Согласно планам исследования, всех участников эксперимента разделят на две одинаковые группы. Первой введут вакцину из США, второй — плацебо. В дальнейшем врачи намерены наблюдать за изменением состава крови своих пациентов. Контрольные точки назначены на 28-й и 84-й дни эксперимента, затем на 6-й, 12-й, 18-й и 24-й месяцы.
Стартовала маркировка российской вакцины от коронавируса "Спутник V"Это позволит проследить путь каждой упаковки препарата от производителя до пациента.
Однако, как сообщает портал FlashNord, проведение исследования пока под вопросом. Накануне в Мариинской больнице выявили вспышку коронавируса. Заболели сразу несколько пациентов. В целях предупреждения развития заболевания больницу на сутки закрыли на карантин и отменили приём плановых пациентов.
Меж тем с 15 августа в России началось производство собственной вакцины. Необходимое количество можно будет выпустить за 9–12 месяцев. Первые поставки получат 10–15 регионов страны.
Ранее в России был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".
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