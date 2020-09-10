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В Минздраве предложили повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

Ранее похожее предложение поступало в Совет Федерации.

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Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

В Минздраве РФ считают, что возраст продажи некрепкого алкоголя в России необходимо повысить до 21 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Олег Салагай.

Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти, — сказал Салагай.

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Отмечается, что в дальнейшем это может привести к пристрастию к алкоголю.

Он также добавил, что ранний алкоголизм связан с риском злоупотребления алкоголя в будущем и поэтому защита молодого поколения от спиртного является для российского Минздрава одной из первостепенных задач.

В мае этого года с аналогичным предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он предложил запретить в России продажу алкоголя лицам младше 21 года, что, по его мнению, позволит укрепить иммунитет молодых людей и получить более здоровое поколение.

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