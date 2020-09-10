В Минздраве предложили повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

В Минздраве РФ считают, что возраст продажи некрепкого алкоголя в России необходимо повысить до 21 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Олег Салагай.
— Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти, — сказал Салагай.
В России предложили запретить продавать детям безалкогольное пивоОтмечается, что в дальнейшем это может привести к пристрастию к алкоголю.
Он также добавил, что ранний алкоголизм связан с риском злоупотребления алкоголя в будущем и поэтому защита молодого поколения от спиртного является для российского Минздрава одной из первостепенных задач.
В мае этого года с аналогичным предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он предложил запретить в России продажу алкоголя лицам младше 21 года, что, по его мнению, позволит укрепить иммунитет молодых людей и получить более здоровое поколение.