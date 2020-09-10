В Минздраве предложили повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

В Минздраве РФ считают, что возраст продажи некрепкого алкоголя в России необходимо повысить до 21 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Олег Салагай.

— Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти, — сказал Салагай.

Он также добавил, что ранний алкоголизм связан с риском злоупотребления алкоголя в будущем и поэтому защита молодого поколения от спиртного является для российского Минздрава одной из первостепенных задач.