Рэпер T-killah потерял сознание на дне рождения жены, после чего у него изо рта пошла пена — видео

31-летняя Мария Тарасова, больше известная как Мария Kakdela, на днях отпраздновала свой день рождения, на который были приглашены друзья и знакомые телеведущей и рэпера T-killah. Муж торжественно вынес торт со свечками, которые Марие сразу задуть не удалось. Пара веселилась, пока внезапно рэперу не стало плохо.

Видео © Telegram / Yobajur

По информации телеграм-канала Yobajur, он упал на пол и стал пускать пену, пока Мария суетилась вокруг него и вытирала ему лицо. Гостей попросили убрать телефоны и выйти, но кому-то всё же удалось заснять происходящее. Для исполнителя тут же вызвали скорую, которая прибыла довольно быстро. Однако T-killah от госпитализации отказался.

Фото © Instagram / t_killah