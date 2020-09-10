Рэпер T-killah потерял сознание на дне рождения жены, после чего у него изо рта пошла пена — видео

31-летняя Мария Тарасова, больше известная как Мария Kakdela, на днях отпраздновала свой день рождения, на который были приглашены друзья и знакомые телеведущей и рэпера T-killah. Муж торжественно вынес торт со свечками, которые Марие сразу задуть не удалось. Пара веселилась, пока внезапно рэперу не стало плохо.
Видео © Telegram / Yobajur
По информации телеграм-канала Yobajur, он упал на пол и стал пускать пену, пока Мария суетилась вокруг него и вытирала ему лицо. Гостей попросили убрать телефоны и выйти, но кому-то всё же удалось заснять происходящее. Для исполнителя тут же вызвали скорую, которая прибыла довольно быстро. Однако T-killah от госпитализации отказался.
Фото © Instagram / t_killah
Фанаты были обеспокоены здоровьем кумира, ведь в соцсетях пара никак не обмолвилась о случившемся на вечеринке. Хотя нашлись и скептики, которые усмотрели в этом пиар-ход, ведь на день рождения своей супруги рэпер записал новый трек "Мария", который теперь усиленно продвигает.
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