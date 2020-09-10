Папарацци застукали Семенович за поцелуями с Губерниевым, которого дома всё это время ждёт жена

Личная жизнь 40-летней экс-солистки группы "Блестящие" Анны Семенович давно волновала фанатов. Ведь новость о том, что сердце красавицы несвободно, расстроила поклонников, и те ревностно хотели узнать, кому же тогда так повезло. И вот папарацци удалось застать артистку, когда та отдыхала за городом. Да ещё и не одна, пишет "Комсомольская правда".

Фото © Алина Чернова

Вместе с Анной журналисты сфотографировали спортивного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева. На одном снимке пара идёт вместе с вещами по дороге, а на втором запечатлён поцелуй. В своих интервью певица говорила, что встречается с обеспеченным мужчиной, но его имя не раскрывала.

Фото © Алина Чернова