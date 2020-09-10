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Папарацци застукали Семенович за поцелуями с Губерниевым, которого дома всё это время ждёт жена

Во всех интервью певица говорила, что уже давно в отношениях и очень счастлива.

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Фото © Алина Чернова

Личная жизнь 40-летней экс-солистки группы "Блестящие" Анны Семенович давно волновала фанатов. Ведь новость о том, что сердце красавицы несвободно, расстроила поклонников, и те ревностно хотели узнать, кому же тогда так повезло. И вот папарацци удалось застать артистку, когда та отдыхала за городом. Да ещё и не одна, пишет "Комсомольская правда".

Фото © Алина Чернова

Вместе с Анной журналисты сфотографировали спортивного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева. На одном снимке пара идёт вместе с вещами по дороге, а на втором запечатлён поцелуй. В своих интервью певица говорила, что встречается с обеспеченным мужчиной, но его имя не раскрывала.

Фото © Алина Чернова

О свадьбе с ним артистка пока не думала — и теперь понятно почему. Ведь Дмитрий счастливо женат и воспитывает двух детей, мечтая о дочках-двойняшках. Первый его брак с чемпионкой мира по лёгкой атлетике Ольгой Богословской продлился пять лет (с 2000 по 2005 год), в нём у пары появился сын. Позже мужчина встретил свою первую любовь Елену Путинцеву, с которой воспитывает её сына от предыдущих отношений, пишет 24СМИ.

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