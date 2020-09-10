43-летняя Шакира похвасталась бикини, которое она придумала, но фанаты засмотрелись на совсем другое

Популярная 43-летняя колумбийская певица Шакира стала живой легендой благодаря своим вокальным данным и пышным формам. Мир узнал о ней ещё в далёком 2001-м, когда исполнительница выпустила песню Whenever, Wherever, ставшую хитом на долгие годы. Тогда все восторгались горячей латиной, танцующей среди воды, но, как показывают последние фото певицы, менее привлекательной она не стала.
Шакира поделилась со своей армией фанатов в "Инстаграме" снимками с пляжа, где решила "выгулять" свой новый купальник. Дизайн сиреневого бикини певица разработала сама, а в создании комплекта ей помог её друг. Исполнительница призналась, что любит каждое лето придумывать что-то новое, а потом демонстрировать на себе — на радость 68 млн подписчиков. Чтобы получше показать своё творение, Шакира вертелась перед камерой, демонстрируя себя со всех сторон.
Вот что такое настоящий идеал
omaardleon
Красавица уровня бог, не меньше!
elianisgarrido
Спасите-помогите, такие фото да с утра пораньше
zaylin_mascarenhas_
Такая потрясающая внешность певице не даётся просто так. Буквально в феврале этого года, выступая вместе с другой легендой — Дженнифер Лопес — на Super Bowl, Шакира показала сумасшедшую выносливость и физическую подготовку. Всё дело в том, что звезда усердно тренируется, каждый раз выжимая из себя по максимуму, чтобы на сцене показать что-то необычное.
WOW-stars
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