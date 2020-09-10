43-летняя Шакира похвасталась бикини, которое она придумала, но фанаты засмотрелись на совсем другое

Популярная 43-летняя колумбийская певица Шакира стала живой легендой благодаря своим вокальным данным и пышным формам. Мир узнал о ней ещё в далёком 2001-м, когда исполнительница выпустила песню Whenever, Wherever, ставшую хитом на долгие годы. Тогда все восторгались горячей латиной, танцующей среди воды, но, как показывают последние фото певицы, менее привлекательной она не стала.

Фото © Instagram / shakira

Шакира поделилась со своей армией фанатов в "Инстаграме" снимками с пляжа, где решила "выгулять" свой новый купальник. Дизайн сиреневого бикини певица разработала сама, а в создании комплекта ей помог её друг. Исполнительница призналась, что любит каждое лето придумывать что-то новое, а потом демонстрировать на себе — на радость 68 млн подписчиков. Чтобы получше показать своё творение, Шакира вертелась перед камерой, демонстрируя себя со всех сторон.

Фото © Instagram / shakira

Вот что такое настоящий идеал omaardleon

Красавица уровня бог, не меньше! elianisgarrido

Спасите-помогите, такие фото да с утра пораньше zaylin_mascarenhas_

Фото © Instagram / shakira