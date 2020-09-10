Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

43-летняя Шакира похвасталась бикини, которое она придумала, но фанаты засмотрелись на совсем другое

Они убеждены, что кумир не изменился с тех самых пор, как прославился 19 лет назад с первым хитом.

492

Фото © Instagram / shakira

Популярная 43-летняя колумбийская певица Шакира стала живой легендой благодаря своим вокальным данным и пышным формам. Мир узнал о ней ещё в далёком 2001-м, когда исполнительница выпустила песню Whenever, Wherever, ставшую хитом на долгие годы. Тогда все восторгались горячей латиной, танцующей среди воды, но, как показывают последние фото певицы, менее привлекательной она не стала.

Фото © Instagram / shakira

Шакира поделилась со своей армией фанатов в "Инстаграме" снимками с пляжа, где решила "выгулять" свой новый купальник. Дизайн сиреневого бикини певица разработала сама, а в создании комплекта ей помог её друг. Исполнительница призналась, что любит каждое лето придумывать что-то новое, а потом демонстрировать на себе — на радость 68 млн подписчиков. Чтобы получше показать своё творение, Шакира вертелась перед камерой, демонстрируя себя со всех сторон.

Фото © Instagram / shakira

Вот что такое настоящий идеал

omaardleon

Красавица уровня бог, не меньше!

elianisgarrido

Спасите-помогите, такие фото да с утра пораньше

zaylin_mascarenhas_

Фото © Instagram / shakira

Такая потрясающая внешность певице не даётся просто так. Буквально в феврале этого года, выступая вместе с другой легендой — Дженнифер Лопес — на Super Bowl, Шакира показала сумасшедшую выносливость и физическую подготовку. Всё дело в том, что звезда усердно тренируется, каждый раз выжимая из себя по максимуму, чтобы на сцене показать что-то необычное.

Настя Каменских наплевала на осень и надела бикини, выбрав для него весьма неподходящий ракурс

Фанаты певицы взмолились высшим силам, чтобы бабье лето продолжалось подольше.

Выбор редакции

Loading...