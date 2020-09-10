Российские учёные направили западным коллегам разъяснения по вакцине от коронавируса "Спутник V"

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, первыми разработавшие вакцину против коронавируса, направили пояснения к своей статье в научном журнале The Lancet о результатах исследования эффективности препарата.

После публикации результатов испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в авторитетном научный журнал The Lancet ряд учёных-медиков из Швейцарии, Швеции, США, Австралии, Италии запросили дополнительную информацию у авторов статьи. Их внимание привлекли показатели антител. Согласно данным из статьи, на 21-й и 28-й день действия вакцины они были одинаковы. Авторы письма посчитали это аномалией.