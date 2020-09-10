Российские учёные направили западным коллегам разъяснения по вакцине от коронавируса "Спутник V"

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, первыми разработавшие вакцину против коронавируса, направили пояснения к своей статье в научном журнале The Lancet о результатах исследования эффективности препарата.
После публикации результатов испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в авторитетном научный журнал The Lancet ряд учёных-медиков из Швейцарии, Швеции, США, Австралии, Италии запросили дополнительную информацию у авторов статьи. Их внимание привлекли показатели антител. Согласно данным из статьи, на 21-й и 28-й день действия вакцины они были одинаковы. Авторы письма посчитали это аномалией.
— По нашим данным, разработчики вакцины Sputnik V уже направили развёрнутые ответы редактору журнала The Lancet, — заявил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Стартовала маркировка российской вакцины от коронавируса "Спутник V"Это позволит проследить путь каждой упаковки препарата от производителя до пациента.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Ранее в России был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".