Съесть шаурму, не снимая маски. Как изменился Стамбул для туристов

В августе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом были немного ослаблены — теперь можно летать в Турцию. Лайф проверил, нужно ли ехать сейчас в Стамбул и как там насчёт масочно-перчаточного режима.

На пляже полежать можно в Краснодарском крае или Крыму — в Анталью ехать неинтересно. А вот любителям посмотреть на достопримечательности, соскучившимся по путешествиям за рубеж, можно полететь в Стамбул.

Что важно знать перед вылетом?

Билеты на самолёт сейчас стоят дороже, чем до пандемии. На двоих прямой перелёт из Москвы в среднем обойдётся в 45–50 тысяч рублей без багажа.

Зал ожидания в международном аэропорту Шереметьево в период пандемии. Фото © LIFE

В аэропорту вам неоднократно измерят температуру, перед посадкой на руки нанесут санитайзер. Попросят надеть защитную маску на лицо и не снимать её ни в аэропорту, ни в самолёте. Тест на коронавирус сдавать перед вылетом не требуется, в Турции нет обязательного соблюдения самоизоляции для всех прилетающих.

Стамбул. Фото © LIFE

Бронировать отель, конечно, лучше заранее, но туристов в Стамбуле сейчас очень мало, поэтому гостиницы пустуют. При этом цены невысокие: за четыре ночи для двоих — около 11 тысяч рублей. И это с завтраками в отеле рядом с историческим центром города.

В парке Долмабахче. Фото © LIFE

Как там с пандемией?

Все музеи, магазины, рынки и рестораны работают. Главное — не снимать маску. Сами жители города ходят в масках и защитных козырьках, а в транспорте надевают на руки полиэтиленовые пакеты, чтобы держаться за поручни.

В общественном транспорте Стамбула. Видео © LIFE

В ресторанах запрещены кальяны. Если кто-то и дымит, то это нелегально — колбы прячут под стол, облака пара, как в клипах турецких поп-звёзд, никто не выдувает. Если полиция придёт с проверкой, оштрафуют и заведение, и посетителей, которые курили, примерно на 300 евро.

Даже манекен в маске. Фото © LIFE

Хамам и сауны также под запретом на время пандемии. Полицейских на улицах много, людям без маски делают замечание, грозятся оштрафовать на 900 лир (около 9000 рублей). В общественные места без маски могут просто не пустить, да и местные от тех, кто не прикрыл лицо, стараются отойти подальше.

Куда пойти?

Айя-София внутри. Фото © LIFE

Главная достопримечательность Стамбула — мечеть Айя-София. Изначально здание было христианским собором Святой Софии, в середине XV века его переделали в мечеть, а с 1934 года по 10 июля 2020 года здесь был музей. Но теперь музей снова стал мечетью, сюда приходят мусульмане, совершают намаз. При этом для туристов Айя-София по-прежнему открыта. Единственное правило — не фотографировать и не снимать на видео молящихся.

Видео © LIFE

Недалеко от собора находится Голубая мечеть, построенная в начале XVII века. Сегодня в неё может прийти любой желающий независимо от вероисповедания. Но на данный момент в мечети проводится реконструкция, поэтому стены со старинными мозаиками спрятаны за металлическими конструкциями и строительными лесами.

Во дворце Топкапы. Фото © LIFE

В десяти минутах ходьбы — дворец Топкапы. Бывшая резиденция турецких султанов. 700 тысяч квадратных метров: гарем, беседки, парки, фонтаны, места для молитв и отдыха, сауны. Гулять здесь можно несколько часов, на территории есть кафе с красивым видом на пролив Босфор.

Кафе во дворце Топкапы. Фото © LIFE

Путеводители советуют туристам купить за 325 лир карту Museum Pass, которая позволяет ходить по 12 музеям без очереди и бесплатно. Но сейчас в Стамбуле очень мало гостей, очередей нет нигде, поэтому и в этой карте нет смысла. В Айя-Софию и Голубую мечеть вход бесплатный, во дворец Топкапы билет стоит 100 лир, в гарем на территории дворца — 70 лир.

Дворец Долмабахче. Фото © LIFE

Ещё одна (тоже бывшая, но более новая) резиденция правителей Турции — дворец Долмабахче — также открыта для туристов. Билет стоит 125 лир, аудиогид на русском языке дают бесплатно под залог паспорта или 200 лир. Именно в этом дворце жил основатель современного турецкого государства — первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. Туристов практически нет, особенно если прийти сюда до обеда. По комнатам дворца и гарема, по парку и Музею часов можно гулять неограниченное время.

На кораблике по Босфору. Фото © LIFE

На закате можно прокатиться по Босфору на корабликах — они тоже работают. Билет на одного человека стоит около 30 лир, но можно поторговаться и зайти на борт по более низкой цене. Возле причала работают рыбные ресторанчики, но местные не советуют здесь ужинать, поскольку качество рыбы для туристов оставляет желать лучшего. Для любителей сэкономить на еде рядом есть рынок, где можно ходить и пробовать турецкие сладости, фрукты и чай. Даже во время пандемии всё работает. Только на входе придётся задержаться на пару секунд, чтобы охрана проверила, нет ли у вас температуры.

Один из рынков Стамбула. Фото © LIFE

Здесь же можно купить ковры, украшения, сувениры и какое-то невероятное количество фейковых брендовых вещей — от кроссовок до пуховиков. Но, если обратно вы летите авиакомпанией "Победа" и багаж у вас не куплен, лучше не тратиться на вещи, иначе придётся платить за превышение габаритов по перевозке ручной клади: у "Победы" с этим строго.

А что дальше?

Всем, кто приезжает в Россию из других стран, нужно сдать тест на коронавирус в течение трёх дней после прилёта. Точнее, в течение трёх дней нужно уже загрузить результат теста в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Очередь во Внуково для сдачи теста на коронавирус. Фото © LIFE

В Москве можно сдать тест прямо в аэропорту, но в очереди придётся провести более трёх часов. И стоит это 2750 рублей. Зато результат будет уже через час после сдачи. В городских поликлиниках о наличии коронавируса в своём организме вы сможете узнать через один-три дня после мазка и бесплатно, но снова придётся стоять в очереди. В частных клиниках можно заранее записаться на приём, срочный тест делается сутки, стоит 3000 рублей.