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Защитник по имени Волк Меркурий. В Петербурге служебный пёс помог спасти девочку от изнасилования

Волк Меркурий уже неоднократно фигурировал в новостях, помогая раскрывать преступления.

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Видео предоставлено Лайфу

В Санкт-Петербурге благодаря слаженной работе кинолога и служебной собаки удалось спасти 15-летнюю девочку от изнасилования. Пёс по кличке Волк Меркурий взял след и привёл правоохранителей прямо к месту, где злоумышленник удерживал ребёнка.

Инцидент произошёл накануне в районе Финского залива. Девочка вышла из дома на работу к матери, но в назначенное место не дошла. Женщина забила тревогу и обратилась в полицию. Там решили привлечь служебного пса. Кинолог Мария Копцева настояла на том, чтобы Волк Меркурий начал работу с того места, где последний раз засекли сигнал мобильного телефона девочки. Понюхав личные вещи ребёнка, пёс сразу же рванул в сторону заброшенного здания. Собака даже точно определила подъезд и привела полицейских к злоумышленнику в тот момент, когда он намеревался исполнить задуманное.

Я дала собаке занюхать образец запаха — наволочку. Собака очень уверенно показала подъезд полуразрушенного дома. Мы забежали, и был задержан человек, который удерживал 15-летнюю Валерию, — рассказала кинолог Мария.

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Выяснилось, что ребёнка мужчина встретил случайно на железнодорожных путях. Угрожая ножом, он отвёл несовершеннолетнюю в ближайший полуразрушенный дом, где намеревался изнасиловать. Но благодаря Волку Меркурию и его наставнице преступление удалось предотвратить.

Ранее пёс уже попадал в сводки новостей. Так, недавно он помог раскрыть нападение на эвакуаторщика, а в августе привёл полицейских к злоумышленникам, ограбившим продуктовый магазин.

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