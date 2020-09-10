"Прошу дать возможность исправиться". Задержанный с кокаином боксёр Кушиташвили получил условный срок

Боксёр Георгий Кушиташвили, который напал на росгвардейца и был задержан в Москве с кокаином, получил условный срок три года и испытательный — два года. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд.
"Для него спорт — жизнь". Мать Кушиташвили считает, что его подставилиЖенщина утверждает, что её сын никогда не употреблял даже обычные обезболивающие, так как боялся, что в их составе окажется "что-то не то".
— Прошу при назначении приговора не лишать меня свободы, дать возможность исправиться, выступать на международном ринге, выступать за Россию, представлять Россию на Олимпийских играх и так далее. Заниматься деятельностью, помогать нуждающимся людям, — говорил спортсмен на суде.
Кушиташвили побеждал на чемпионате России в 2015 году и 2018 году в весовой категории до 81 килограмма. А на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге боксёр дошёл до четвертьфинала.
Напомним, 2 февраля сотрудники Росгвардии в Москве задержали двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и его приятеля Овика Оганнисяна. В ходе досмотра у боксёра нашли кокаин. Чемпион был арестован по подозрению в нападении на бойца Росгвардии и хранении наркотиков. Оганнисян проходил по делу в качестве свидетеля.