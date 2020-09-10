"Прошу дать возможность исправиться". Задержанный с кокаином боксёр Кушиташвили получил условный срок

Боксёр Георгий Кушиташвили, который напал на росгвардейца и был задержан в Москве с кокаином, получил условный срок три года и испытательный — два года. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

— Прошу при назначении приговора не лишать меня свободы, дать возможность исправиться, выступать на международном ринге, выступать за Россию, представлять Россию на Олимпийских играх и так далее. Заниматься деятельностью, помогать нуждающимся людям, — говорил спортсмен на суде.

Кушиташвили побеждал на чемпионате России в 2015 году и 2018 году в весовой категории до 81 килограмма. А на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге боксёр дошёл до четвертьфинала.