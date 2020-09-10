Одного из фигурантов по делу Фургала отпустили под домашний арест

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему партнёру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову Н. меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года с установлением запретов, предусмотренных ст. 105.1 УПК РФ, — уточнила она.
Мог скинуть десятку: почему Фургал отказался сотрудничать со следствиемЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием. Как это повлияет на приговор бывшему губернатору, мог ли Фургал через сделку со следствием смягчить его и почему отказался — об этом Лайфу рассказали адвокаты по уголовным делам.
Ранее фигурант уголовного дела признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Согласно показаниям экс-партнёра Фургала, бывший губернатор был одним из организаторов убийства и покушения на двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.