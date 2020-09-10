Огонь виден за километры. В разрушенном взрывами порту Бейрута теперь вспыхнул мощный пожар — видео

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Крупный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута, который всего месяц назад был разгромлен в результате мощного взрыва. Пламя и чёрный густой дым поднимается вверх на десятки метров. Огонь виден за три километра от морской гавани.

Another fire in Beirut Port. The source of the fire is unknown pic.twitter.com/AgDeKcB0p6 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 10, 2020

Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что пожар вспыхнул в результате поджога мусора в порту. По данным некоторых СМИ, эпицентр возгорания находится на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. К месту происшествия уже прибыли экстренные службы, они пытаются потушить огонь.