Огонь виден за километры. В разрушенном взрывами порту Бейрута теперь вспыхнул мощный пожар — видео

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Крупный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута, который всего месяц назад был разгромлен в результате мощного взрыва. Пламя и чёрный густой дым поднимается вверх на десятки метров. Огонь виден за три километра от морской гавани.
Another fire in Beirut Port. The source of the fire is unknown pic.twitter.com/AgDeKcB0p6— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 10, 2020
Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что пожар вспыхнул в результате поджога мусора в порту. По данным некоторых СМИ, эпицентр возгорания находится на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. К месту происшествия уже прибыли экстренные службы, они пытаются потушить огонь.
Под завалами в Бейруте нашли признаки жизни через месяц после взрываСпасатели считают, что они могли услышать пульс.
Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Причиной стало почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Жертвами ЧП стали 190 человек. Вскоре после трагедии в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку.