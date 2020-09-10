Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону началась в Москве в июле, сейчас жилищно-коммунальное хозяйство города приведено в полную готовность к надвигающимся холодам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— На сектор ЖКХ, на жилые дома — на их ремонт и подготовку — мы вышли аж в июле месяце. Таким образом, график сдвинулся на два месяца. И это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточной работы работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода, — сказал градоначальник журналистам.

В ходе осмотра насосно-перекачивающей станции "Бирюлёво-Борисовская" ПАО МОЭК Собянин отметил, что к отопительному сезону готовят не только жилой фонд столицы, но и крупные энергетические объекты, магистральные тепловые сети, сети водоканала и газовые. По его словам, одним из важных проектов и стала модернизация станции "Бирюлёво-Борисовская", которая обеспечивает теплом более 400 тысяч жителей Москвы.