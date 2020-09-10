Песков рассказал, повлиял ли курортный сезон на заболеваемость CoViD-19

Начало курортного сезона в России не повлияло на заболеваемость коронавирусной инфекцией. Роста числа новых случаев за открытием туристических направлений не последовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Был сформирован задел прочности медицинской системы каждого региона, и потом поэтапно снимались ограничения. Мы видим, что каких-то резких скачков и увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов, — сказал Песков.

По его словам, прежде чем снять ограничения, в туристических регионах была усилена медицинская инфраструктура, а отмена ограничительных мер происходила при участии эпидемиологов. Всё это помогло спасти курортный сезон в стране, добавил Песков.