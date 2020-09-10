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Песков рассказал, повлиял ли курортный сезон на заболеваемость CoViD-19

Представитель Кремля также раскрыл детали снятия ограничений в туристических регионах.

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Фото © Pixabay

Начало курортного сезона в России не повлияло на заболеваемость коронавирусной инфекцией. Роста числа новых случаев за открытием туристических направлений не последовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Был сформирован задел прочности медицинской системы каждого региона, и потом поэтапно снимались ограничения. Мы видим, что каких-то резких скачков и увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов, — сказал Песков.

В Кремле заверили, что обязательной вакцинации от CoViD-19 не будет

При этом Дмитрий Песков призвал участвовать в клинических испытаниях российского препарата.

По его словам, прежде чем снять ограничения, в туристических регионах была усилена медицинская инфраструктура, а отмена ограничительных мер происходила при участии эпидемиологов. Всё это помогло спасти курортный сезон в стране, добавил Песков.

Ранее он заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы границы страны были закрыты, однако эпидемиологическая ситуация в мире пока не позволяет возобновить авиасообщение.

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