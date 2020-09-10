Королёва после отпуска недосчиталась денег и драгоценностей

Известная российская певица Наташа Королёва обнаружила пропажу из квартиры денег и украшений, сообщает Пятый канал. Она заявила, что драгоценности стоили приблизительно четыре-пять миллионов рублей, также пропали три тысячи евро.

По данным издания, всё случилось ещё в августе. Однако певица была в отпуске и пропажу обнаружила только сейчас. Она уже подала заявление в полицию.

Также Королёва сообщила, что в середине августа в её отсутствие в квартире были две знакомые её мужа Сергея Глушко.

Ранее сам Сергей, более известный под псевдонимом Тарзан, пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции.