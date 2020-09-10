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Королёва после отпуска недосчиталась денег и драгоценностей

Певица говорит, что ранее у неё гостили знакомые мужа.

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Фото © Геодакян Артём / ТАСС

Известная российская певица Наташа Королёва обнаружила пропажу из квартиры денег и украшений, сообщает Пятый канал. Она заявила, что драгоценности стоили приблизительно четыре-пять миллионов рублей, также пропали три тысячи евро.

По данным издания, всё случилось ещё в августе. Однако певица была в отпуске и пропажу обнаружила только сейчас. Она уже подала заявление в полицию.

Также Королёва сообщила, что в середине августа в её отсутствие в квартире были две знакомые её мужа Сергея Глушко.

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Супруга Наташи Королёвой ранее возмутило, что государство не помогает артистам в пандемию.

Ранее сам Сергей, более известный под псевдонимом Тарзан, пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Наташа Королёва — поп-певица, полюбившаяся слушателям после выхода альбома "Жёлтые тюльпаны". Пластинку она записала совместно с Игорем Николаевым. В числе её хитов — "Маленькая страна", "Чуть-чуть не считается", "Синие лебеди" и другие. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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