Отыгравший 42 часа подряд пианист рассказал о подготовке к рекорду

Петербургский пианист Руслан Ишдавлетов, который установил мировой рекорд по непрерывной импровизированной игре на фортепиано, рассказал о подготовке к музыкальному марафону. Стартовал он утром 4 сентября, а завершилось выступление спустя 42 часа 24 минуты.

— Конкретно перед самим марафоном никаких специальных подготовок не было. Я могу сказать, что готовился к этому около 30 лет, — отметил пианист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Руслана, с каждым разом организму легче переносить такие марафоны, но бороться со сном по-прежнему тяжело. На достигнутом, однако, он останавливаться не собирается. Теперь виртуоз намерен играть на фортепиано 50 часов без перерыва 25 сентября на мультимедийной выставке "Сад сновидений".