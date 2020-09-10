Глава Приангарья возглавил рейд против "чёрных" лесорубов

В деревне Грязнушка в Иркутской области пресекли деятельность "чёрных" лесорубов, задержали десятки человек. Рейд прошёл совместно с полицией, миграционной службой, региональным Минлескомом по инициативе и при личном участии врио губернатора Игоря Кобзева.

Во время спецоперации было задержано 40 человек, большинство из которых граждане Узбекистана и Китая. При обыске были изъяты лесоматериалы и заготовительная техника. По предварительной оценке, нелегально заготовлено 10 тысяч кубометров древесины. Кобзев поручил в течение двух недель определить объём и ущерб лесному фонду Иркутской области.

— Прошёл сигнал, что граждане одного из сопредельных государств здесь нелегально принимают древесину. Нарушений как минимум два: незаконная рубка и незаконный вывоз с территории Иркутской области. Ущерб, соответственно, тоже двойной, — цитирует врио губернатора его пресс-служба.

Кобзев подчеркнул, что каждый случай незаконной рубки леса в Иркутской области выявят, все виновные в расхищении достояния региона будут наказаны.