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Глава Приангарья возглавил рейд против "чёрных" лесорубов

На незаконной пилораме было изъято около десяти тысяч кубометров древесины.

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В деревне Грязнушка в Иркутской области пресекли деятельность "чёрных" лесорубов, задержали десятки человек. Рейд прошёл совместно с полицией, миграционной службой, региональным Минлескомом по инициативе и при личном участии врио губернатора Игоря Кобзева.

Во время спецоперации было задержано 40 человек, большинство из которых граждане Узбекистана и Китая. При обыске были изъяты лесоматериалы и заготовительная техника. По предварительной оценке, нелегально заготовлено 10 тысяч кубометров древесины. Кобзев поручил в течение двух недель определить объём и ущерб лесному фонду Иркутской области.

Прошёл сигнал, что граждане одного из сопредельных государств здесь нелегально принимают древесину. Нарушений как минимум два: незаконная рубка и незаконный вывоз с территории Иркутской области. Ущерб, соответственно, тоже двойной, — цитирует врио губернатора его пресс-служба.

Кобзев подчеркнул, что каждый случай незаконной рубки леса в Иркутской области выявят, все виновные в расхищении достояния региона будут наказаны.

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Эксперт считает, что нынешнему руководству региона в скором времени удастся исправить ошибки предшественников.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и министр экономразвития Максим Решетников встретились с предпринимателями региона.

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